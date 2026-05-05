В Совбезе сообщили, что иностранцы в РФ в I кв. совершили 7,6 тыс. преступлений

Растёт число аннулирований видов на жительство иностранным гражданам

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - На территории России иностранцами в первом квартале 2026 года совершено 7,6 тыс. преступных деяний, при этом отмечается снижение количества преступлений, сообщил во вторник аппарат Совбеза РФ.

"Отмечается снижение на 38,9% количества преступлений, совершенных иностранными гражданами (при этом на 28,1% сократилось число лиц (5,6 тыс.), участвующих в них). В I квартале 2026 г. за иностранцами учтено 7,6 тыс. преступных деяний", - сказано в сообщении.

В первом квартале текущего года в РФ въехали 2,5 млн иностранных граждан и лиц без гражданства (на 15% меньше, чем за аналогичный период 2025 года). В указанном миграционном потоке почти 1,8 млн человек - граждане стран СНГ, что составляет 72,4%.

По состоянию на 1 апреля 2026 года на территории России находилось 6,1 млн иностранных граждан (годом раньше - 6,8 млн). Продолжилась динамика снижения числа выданных разрешений на временное проживание (7,1 тыс., -27,5%) и видов на жительство (32 тыс., -27,8%). Кроме того, с января по март принято порядка 8,3 тыс. решений об аннулировании иностранным гражданам видов на жительство, что на 90% больше, чем за первые три месяца 2025 года. В результате численность иностранцев, имеющих указанные документы, составила соответственно 72,6 тыс. и 581 тыс., информирует СБ РФ.

Согласно статистическим данным, увеличилось количество иностранных граждан с действительными документами для осуществления трудовой деятельности в РФ, а работодатели всё чаще отказывались от "теневого" привлечения иностранной рабочей силы. В частности, на 36,9% возросло число лиц, имеющих разрешения на работу (около 214 тыс.). Почти половина (103,8 тыс.) из них - квалифицированные и высококвалифицированные специалисты (15,8 тыс. и 88,1 тыс. соответственно), сказано в сообщении.

В комментарии СБ РФ также отмечается, что иностранные граждане, прибывшие в РФ в безвизовом порядке, по состоянию на 1 апреля 2026 года имели более 1,7 млн действительных патентов (-7,4 %). Налоговые поступления в бюджеты субъектов России от применения патентной системы налогообложения за три месяца 2026 года превысили 35 млрд рублей (+13%).