Минобороны РФ заявило о групповом ударе по военным целям на Украине

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли групповой удар по военным целям на Украине, сообщает министерство обороны РФ.

"За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов (ТЭК) Украины, используемым в интересах ВСУ", - сказано в сообщении ведомства, распространённом во вторник.

По данным Минобороны, "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 мая 2026 года Военная операция на Украине
