В Петербурге задержаны подозреваемые в коррупции при строительстве мусорных заводов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге четыре человека задержаны по делу о коррупции при строительстве мусороперерабатывающих заводов, сообщила пресс-служба регионального управления СКР во вторник.

Им предъявлено обвинение в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК РФ), говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты, занимая руководящие должности в теплосетевой организации, получили деньги за покровительство при выполнении госзаказа, связанного со строительством заводов по переработке мусора.

"По оперативным данным, они обеспечивали подконтрольным подрядчикам благоприятные условия при выполнении строительно-монтажных работ, способствуя увеличению объемов и стоимости выполняемых работ", - уточнила со своей стороны пресс-служба регионального главка МВД.

Предварительно, за каждый объект задержанные получали порядка 5 млн рублей; общая сумма за год составила около 66 млн рублей.

По данным СК, задержанные признали вину.