Россиян, положительно относящихся к Трампу, за полгода стало вдвое меньше

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Свое положительное отношение к действующему президенту США Дональду Трампу в настоящее время отмечают 9% россиян, тогда как в октябре прошлого года эта доля составляла 18%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

Среди возрастных категорий наиболее позитивно воспринимают американского лидера респонденты 18-30 лет - каждый шестой опрошенный данного возраста (16%), отмечают социологи.

Согласно опросу, количество россиян, негативно воспринимающих Трампа, за данный период увеличилось с 42% до 55% респондентов. Среди россиян на данный момент о таком восприятии Трампа чаще других говорят респонденты старше 60 лет (66%), показывают результаты исследования.

По данным ФОМ, оставшиеся 36% респондентов затрудняются определиться с тем, как они относятся к действующему президенту США.

Опрос проводился 17-19 апреля 2026 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.