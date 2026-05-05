В МИД РФ констатировали пробуксовку переговоров по урегулированию в зоне Персидского залива

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В МИД России заявили о пробуксовке переговорного процесса по урегулированию ситуации в зоне Персидского залива, призвали все стороны проявлять максимальную выдержку и сдержанность, подтвердили готовность РФ оказать содействие в нормализации ситуации политико-дипломатическими средствами.

"С сожалением отмечаем, что развитие событий вокруг Ирана свидетельствует о пробуксовке переговорного процесса по урегулированию ситуации в зоне Персидского залива. На этом фоне обращаемся с настоятельным призывом ко всем сторонам проявлять максимальную выдержку и сдержанность. Необходимо не допустить рецидива насилия и нанесения ущерба гражданской инфраструктуре в результате ударов как по территории Ирана, так и соседних арабских государств", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно ситуации вокруг Ирана. Текст комментария опубликован во вторник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в условиях сохраняющейся в регионе напряжённой обстановки любое действие может привести к возобновлению масштабной вооружённой конфронтации. "В связи с этим важно сохранять бдительность в отношении возможных провокаций со стороны отдельных сил, которые стремятся сорвать мирные усилия и не допустить общей стабилизации обстановки", - говорится в комментарии.

Захарова отметила, что Россия последовательно выступает "за решение имеющихся разногласий в данном стратегически важном районе мира политико-дипломатическими средствами при учете интересов всех региональных государств".

"Подтверждаем готовность России оказать необходимое содействие в достижении этой цели, в том числе на основе принципов и практических шагов, изложенных в нашей известной Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива", - подчеркивается в комментарии официального представителя МИД России.