Два человека пострадали при атаке БПЛА на АЗС в Курской области

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали при атаке украинского дрона на заправочную станцию в городе Льгове Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн во вторник.

"По предварительным данным, ранены двое. У 30-летнего мужчины минно-взрывная травма, ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. Также ранен начальник пожарной части. У 44-летнего мужчины осколочные ранения ног", - написал глава региона в своем канале в Мах.

После оказания первой помощи пострадавших транспортируют в областную больницу.

В результате атаки повреждено заправочное оборудование, добавил Хинштейн.