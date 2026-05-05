"Аэрофлот" перенес и отменил часть рейсов из-за ограничений работы аэропортов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" вынужденно перенес и отменил часть рейсов в связи с ограничениями, вводившимися в "Шереметьево" и других аэропортах РФ во вторник.

"Часть рейсов, прибывающих в "Шереметьево", направлены на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов будет осуществлен после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета", - сказано в сообщении перевозчика.

На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами, заверили в компании.

Как сообщал ранее Минтранс, для обеспечения безопасности полетов во вторник была ограничена работа шести аэропортов: Геленджика, "Домодедово", "Жуковского", Калуги, Костромы и Череповца.

"Шереметьево", который является базовым для "Аэрофлота", сообщил в своем телеграм-канале о снятии ограничений в 19:25.