Минцифры предложило разрешить межрегиональный перенос номера

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Минцифры России предлагает с 2026 года разрешить россиянам переносить свой номер мобильного телефона между регионами, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Россияне смогут перенести свой номер телефона между регионами. Минцифры подготовило соответствующий проект постановления. Мы уже провели пилотное тестирование, которое подтвердило техническую возможность такого переноса", - говорится в сообщении.

Проект постановления правительства, разработанный Минцифры, размещен во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Планируется, что воспользоваться услугой межрегионального переноса номера (MNP, Mobile Number Portability) можно будет в 2026 году.

По информации пресс-службы министерства, предполагается, что "при переезде в другой регион абоненты смогут перенести свой номер к другому оператору связи или оставить его у действующего, если оператор работает в регионе".

"Раньше такой возможности не было, а перенести номер можно было только внутри одного региона", - отмечается в сообщении.

"Изменения сделают услуги удобнее и доступнее для граждан, а также помогут развить конкуренцию на рынке связи", - добавляет пресс-служба.

Согласно проекту, чтобы перенести номер в другой регион, абоненту необходимо обратиться к своему оператору с заявлением "об изменении принадлежности абонентского номера ресурсу нумерации, закрепленному за территорией субъекта РФ, на иной субъект РФ". Подать заявление можно как очно, так и через интернет (в том числе через официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров, БДПН).

Оператор вправе в одностороннем порядке перевести абонента на тарифный план, применяемый в регионе фактического местонахождения абонента в случае, если он находится в нем в течение 60 календарных дней.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, по данным Росстата, внутренняя миграция в РФ за последние 5 лет находится на уровне от 2,5 до 4 млн человек в год, что составляет примерно 2-3% от всего населения страны.

"По мнению Минцифры России, среди внутренних мигрантов услуга межрегионального переноса номера будет востребована, так как позволит при переезде сохранять номер, в том числе без смены оператора связи, и продолжать пользоваться сайтами, сервисами и приложениями без перерегистрации", - говорится в пояснительной записке.

На площадке оператора БДПН при участии операторов связи был проведен пилотный проект по тестированию межрегионального MNP, результаты которого подтвердили возможность технической реализации этой услуги (в том числе, корректность маршрутизации голосовых вызовов и передачи сообщений, проведения "мобильных платежей", тарификации и межоператорских расчетов за пропуск трафика, возможность реализации оперативно-розыскных мероприятий).