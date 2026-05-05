В больницах остаются 11 пострадавших при атаке дронов на Чувашию

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В больницах находятся 11 пострадавших при атаке дронов на Чебоксары и Чебоксарский округ Чувашии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов во вторник.

Состояние троих оценивается как тяжелое.

Организовано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров, сообщил помощник министра.

"Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - добавил Кузнецов.

Глава Чувашии Олег Николаев ранее сообщил о двух погибших и 32 пострадавших в результате атаки БПЛА на регион во вторник.

В ночь на 5 мая БПЛА атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром во вторник Николаев заявил о повторных ударах в Чебоксарах.

Минздрав Чебоксары Чувашия Алексей Кузнецов
 Экс-главе Марий Эл Маркелову лишение свободы заменили принудительными работами

