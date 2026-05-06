Туроператоры в 2025 году продали пакетных туров за рубеж на 600 млрд рублей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Общая стоимость реализованного комплексного турпродукта за рубеж на российском рынке в 2025 году составила почти 600 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Количество организованных комплексных туров за рубеж в 2025 году выросло на 46,4% и составило почти 6,5 млн. Общая цена реализованного комплексного турпродукта за 2025 год составила (...) 596,206 млрд рублей", - сказал он.

Средняя стоимость тура за рубеж по итогам прошлого года составила 92,7 тысячи рублей. Растет и количество туроператоров по выездному туризму. Сейчас в ассоциации "Турпомощь" состоит 435 туроператоров.

"Я обращаю ваше внимание, что при этом приблизительно 7-8% каждый год идет ротация. То есть кто-то уходит, кто-то приходит, но при этом динамика по количеству туроператоров стала четко расти", - добавил Осауленко.

По данным "Турпомощи", в 2025 году ни один туроператор не обанкротился. Выплаты из фондов персональной ответственности туроператоров при ассоциации не проводились.

Александр Осауленко Турпомощь
