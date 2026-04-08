РСТ попросит продлить льготы для турбизнеса из-за продолжения конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Введенные правительством льготы по фондам персональной ответственности для туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке необходимо продлевать, так как рекомендация о нежелательности поездок туда продолжает действовать, считают в Российском союзе туриндустрии.

"Льгота по уплате взносов в фонды персональной ответственности дана правительством на три месяца - до 15 июня 2026 года. Однако сохранение рекомендации о нежелательности поездок, а теперь еще и введение авиакомпаниями топливных сборов по уже оплаченным турпакетам, которые туроператорам необходимо покрывать, - это серьезный повод обратиться к регулятору с просьбой об очередной отсрочке выплат в фонды персональной ответственности", - сообщил РСТ.

В союзе напоминают, что возможность возврата средств за отмененные туры на Ближний Восток из фондов персональной ответственности туроператоров действует для туров с датой вылета до 31 марта, но поездки туда по-прежнему не возобновлены. Поэтому эту меру также необходимо продлевать.

"Минэкономразвития сообщило: только на вывоз и компенсации туристов с Ближнего Востока турбизнес потратил не менее 7 млрд рублей. Не стоит забывать и про закрытия аэропортов в России для обеспечения мер безопасности, которых становится все больше. Если добавить к этому растущие топливные сборы, нагрузка у туроператоров получается очень серьезная", - отметил вице-президент объединения Дмитрий Горин.

Глава экспертного совета РСТ Николай Литаренко подчеркнул, что регулятор внимательно относится к проблемам отрасли.

"На всех предыдущих совещаниях руководство министерства обращало внимание на то, что если сложная ситуация на Ближнем Востоке затянется, то будут приняты меры поддержки уже другого уровня, более соответствующего остроте момента. РСТ поддерживает предложения туроператоров, соответствующее письмо будет направлено регулятору от имени объединения", - сказал он.

Ранее в ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" сообщили, что около 20 туркомпаний будут возвращать туристам средства из фондов персональной ответственности. Суммарно в этих фондах находится порядка 2 млрд рублей, этой суммы хватит на возвраты.

Новости по теме

Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

 Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

 Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

Brent подешевела на 13,1%, до $94,96 за баррель

 Brent подешевела на 13,1%, до $94,96 за баррель

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

 Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

Объем экономики Рунета в 2025 году оценили более чем в 30 трлн рублей
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1474 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8942 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
