В России производство ржаной муки в I квартале сократилось на 6,9%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мукомольные предприятия России в первом квартале 2026 года произвели 2,36 млн тонн муки, что практически соответствует аналогичному периоду прошлого года, но выработку ржаной муки сократили на 6,9%, сообщила "Интерфаксу" заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в первом квартале составило 2,19 млн тонн, что на 0,3% больше, чем год назад. В том числе пшеничной муки высшего сорта - 1,56 млн тонн (на 1,1% больше), второго сорта - 47,26 тысячи тонн (на 1,5% больше). Выработка пшеничной муки первого сорта снизилась на 4,3%, до 369,7 тысячи тонн, ржаной - на 6,9%, до 100,89 тысячи тонн.

В марте производство муки составило 854,58 тысячи тонн, что на 8% больше, чем в феврале этого года, и на 6,4% выше показателя марта 2025 года. В том числе производство пшеничной и пшенично-ржаной муки по сравнению с февралем увеличилось на 8,7%, до 795,47 тысячи тонн. В годовом выражении рост составил 7%.

Пшеничной муки высшего сорта было выработано 574,21 тыс. тонн, что соответственно на 10% и 8,5% больше, первого сорта - 127,76 тысячи тонн (на 3,8% и 0,6% больше), второго сорта - 17,46 тысячи тонн (на 15,1% и 8,7% больше). В отрицательной зоне - ржаная мука. В марте ее производство составило 34,38 тысячи тонн, что на 3,5% меньше, чем в феврале этого года, и на 6,8% ниже показателя марта 2025 года.

Глазунова отметила, что за восемь месяцев текущего мукомольного сезона (с августа 2025 года по март 2026 года) отставание в производстве муки по сравнению с тем же отрезком 2024/25 сезона сократилось до минимальных 87,9 тысячи тонн. Всего за этот период было произведено 6,54 млн тонн муки против 6,62 млн тонн сезоном ранее. Максимальный показатель - 6,97 млн тонн - приходится на 2023/24 сезон, напомнила она.