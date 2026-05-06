Балицкий заявил о двух десятках атак на Энергодар

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Украинские военные совершили около 20 атак с применением дронов на Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил в Max губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, автомобили, - написал он. - Благо, пострадавших среди жителей города нет".

По его словам, специалисты обследуют территорию. Сохраняется опасность повторных ударов.

Утром 6 мая мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что Энергодар подвергается массированным атакам со стороны ВСУ второй день, удары пришлись по зданию горадминистрации, где зафиксировали пожар, и другим объектам в городе.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последний удар непосредственно по объекту станции зафиксирован 2 мая - украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля.