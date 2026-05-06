Поиск

Балицкий заявил о двух десятках атак на Энергодар

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Украинские военные совершили около 20 атак с применением дронов на Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил в Max губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, автомобили, - написал он. - Благо, пострадавших среди жителей города нет".

По его словам, специалисты обследуют территорию. Сохраняется опасность повторных ударов.

Утром 6 мая мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что Энергодар подвергается массированным атакам со стороны ВСУ второй день, удары пришлись по зданию горадминистрации, где зафиксировали пожар, и другим объектам в городе.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последний удар непосредственно по объекту станции зафиксирован 2 мая - украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 мая 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская АЭС Энергодар Максим Пухов Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На имущество бывшего первого замглавы Минобороны Цаликова наложен обеспечительный арест

"Мегафон" предупредил о возможных ограничениях в Москве мобильного интернета

Что произошло за день: среда, 6 мая

Росстат оценил рост цен на бензин с 28 апреля по 4 мая в 0,1%

 Росстат оценил рост цен на бензин с 28 апреля по 4 мая в 0,1%

В Чебоксарах повреждения получили 40 многоквартирных домов

 В Чебоксарах повреждения получили 40 многоквартирных домов

Предложение аренды жилья в I квартале показало шестилетний максимум
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9271 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2090 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов