ВСУ атаковали горадминистрацию Энергодара

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, несколько ударов пришлось по зданию горадминистрации, сообщил мэр Максим Пухов во вторник.

"В настоящее время город подвергается атаке со стороны ВСУ. Зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации. Оценка ущерба на данный момент затруднена", - написал Пухов в своем канале в Max.

Он добавил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, но сохраняется угроза повторных ударов.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последний удар непосредственно по объекту станции зафиксирован 2 мая - украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля.

Запорожская АЭС Энергодар
