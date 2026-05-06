Беспилотники ВСУ вновь атаковали Энергодар

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ВСУ вновь совершили атаку с помощью БПЛА на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в среду.

"Уже зафиксировано несколько ударов, в том числе по зданию администрации. Часть беспилотных летательных аппаратов подавлена средствами противодействия", - написал Пухов в своем канале в Max.

О пострадавших он не сообщил. По словам мэра, сотрудников администрации перевели на удаленный режим работы, а все городские службы и системы жизнеобеспечения - в режим повышенной готовности.

Энергодар подвергается массированным атакам со стороны ВСУ второй день. Во вторник здание администрации, по словам Пухова, атаковали не менее 15 FPV-дронов на оптоволокне, обошлось без пострадавших. Кроме того, БПЛА атаковали и жилой сектор города, ранения получила пожилая женщина.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последний удар непосредственно по объекту станции зафиксирован 2 мая - украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля.