Поиск

Власти сообщили о семи атаках украинских БПЛА на Энергодар

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ВСУ совершили не менее семи атак на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, с помощью БПЛА, пострадала жительница, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во вторник.

"Часть беспилотников были сбиты на подлете к городу (...) Пострадала женщина 1945 года рождения, которая получила ранение при атаке в районе многоквартирного дома", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По словам губернатора, также повреждения получила гражданская инфраструктура и автомобили. Сохраняется высокая активность беспилотников ВСУ.

Ранее во вторник мэр Энергодара Максим Пухов сообщил об ударе ВСУ по зданию горадминистрации. По его словам, строение атаковали не менее 15 FPV-дронов на оптоволокне. Обошлось без пострадавших - сотрудников своевременно эвакуировали.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последний удар непосредственно по объекту станции зафиксирован 2 мая - украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 мая 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская АЭС Энергодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Чувашию

Два человека погибли и 32 пострадали в результате атаки БПЛА на Чувашию

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до 17

Экс-главе Марий Эл Маркелову лишение свободы заменили принудительными работами

 Экс-главе Марий Эл Маркелову лишение свободы заменили принудительными работами

Власти Петербурга предупредили о возможных ограничениях интернета 9 мая

Кассация оставила без изменения первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

 Кассация оставила без изменения первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

Движение общественного транспорта возобновлено в Чебоксарах

СКР сообщил о погибших при атаке БПЛА на Чебоксары и Чебоксарский округ Чувашии

Группа "Русагро" сообщила о штатной работе после ареста пакета акций судом

Минобороны РФ заявило о групповом ударе по военным целям на Украине
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2062 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9260 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов