Власти сообщили о семи атаках украинских БПЛА на Энергодар

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ВСУ совершили не менее семи атак на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, с помощью БПЛА, пострадала жительница, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во вторник.

"Часть беспилотников были сбиты на подлете к городу (...) Пострадала женщина 1945 года рождения, которая получила ранение при атаке в районе многоквартирного дома", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По словам губернатора, также повреждения получила гражданская инфраструктура и автомобили. Сохраняется высокая активность беспилотников ВСУ.

Ранее во вторник мэр Энергодара Максим Пухов сообщил об ударе ВСУ по зданию горадминистрации. По его словам, строение атаковали не менее 15 FPV-дронов на оптоволокне. Обошлось без пострадавших - сотрудников своевременно эвакуировали.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последний удар непосредственно по объекту станции зафиксирован 2 мая - украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля.