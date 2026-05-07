В Свердловской и Челябинской областях ввели режим беспилотной опасности

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности, сообщил в мессенджере губернатор Денис Паслер.

"Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность", - написал он.

Режим "Беспилотная опасность" объявлен также в Челябинской области. Об этом сообщило правительство региона и предупредила, что возможны сбои в работе связи и интернета.