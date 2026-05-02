Режим беспилотной опасности снят в Свердловской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Отбой режима беспилотной опасности объявлен в Свердловской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Как сообщалось в смс-рассылке МЧС, этот режим действовал с 16:00.

Режим беспилотной опасности также отменен в Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

При этом ограничения в аэропорту Челябинска "Баландино", которые ввела Росавиация, сняты, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта в соцсетях.

В субботу днем сразу в двух регионах Урала - Свердловской и Челябинской областях - был объявлен режим беспилотной опасности. Временно не обслуживал рейсы аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге. Спустя почти 3 часа режим беспилотной опасности был отменен в Свердловской области.

