В Воронежской области обломки БПЛА повредили инфраструктурный объект

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 12 беспилотников над регионом и повреждении инфраструктурного объекта.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над четырьмя районами региона было обнаружено, уничтожено и подавлено 12 беспилотных летательных аппаратов", - написал он.

В одном из районов обломки сбитого БПЛА повредили инфраструктурный объект.

Пострадавших нет.