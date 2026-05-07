Поиск

В Воронежской области обломки БПЛА повредили инфраструктурный объект

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 12 беспилотников над регионом и повреждении инфраструктурного объекта.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над четырьмя районами региона было обнаружено, уничтожено и подавлено 12 беспилотных летательных аппаратов", - написал он.

В одном из районов обломки сбитого БПЛА повредили инфраструктурный объект.

Пострадавших нет.

Александр Гусев ПВО Воронежская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Шебекинском округе в результате удара БПЛА по автобусу погибла женщина

В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет, в том числе на "белый список"

В России производство вина в январе-апреля сократилось на 14,5%

На шахте "Алардинская" в Кузбассе приостановлена угледобыча

Минобороны сообщило об уничтожении почти 350 украинских беспилотников за ночь

 Минобороны сообщило об уничтожении почти 350 украинских беспилотников за ночь

Глава Самары сообщил о переводе детей из школ и детсадов в укрытия

350 человек эвакуированы в Ржеве из-за атаки БПЛА на город

 350 человек эвакуированы в Ржеве из-за атаки БПЛА на город

Все работники шахты "Алардинская" в Кузбассе вышли на поверхность

 Все работники шахты "Алардинская" в Кузбассе вышли на поверхность

Превышение уровня угарного газа зафиксировано на шахте "Алардинская" в Кузбассе

Эвакуация проводится на одной из угольных шахт Кузбасса
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9282 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2096 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов