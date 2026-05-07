В РСТ отметили, что более 60% российских отелей формата "все включено" работают в Анапе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В России летом 2026 года отдых формата "все включено" предлагают порядка 130 отелей, более 60% из них находятся в Анапе, сообщает в четверг Российский союз туриндустрии (РСТ).

"По данным сервиса онлайн-бронирования "Островок", в Краснодарском крае на лето 2026 года отдых по системе "все включено" предлагают более 100 отелей, в Крыму - 15 и столько же в Московской области. В остальных регионах, даже курортных, таких как Дагестан или Калининградская область, отелей с таким типом питания единицы либо нет совсем. Максимум можно найти трехразовое питание. Российский курорт с самым большим количеством отелей "все включено" – Анапа, там их 80, что составляет 80% от общего числа таких объектов в Краснодарском крае и более 61% – в России", - говорится в сообщении.

Директор департамента внутреннего туризма компании "Интурист" Сергей Стребков в числе основных трендов в отелях, работающих по тарифам "все включено" в сегменте 5*, назвал расширение предложения и внедрение системы "ультра все включено".

"Такие отели востребованы и популярны у туристов, даже несмотря на довольно высокую цену, особенно в премиальном сегменте. Также есть отели от 2*, которые применяют систему "все включено" по весьма демократичной цене. Отмечаем ежегодный прирост спроса на такие отели в Анапе, Геленджике, Крыму, при этом снижение продаж в этом же сегменте в Сочи. Наибольшее количество отелей, работающих по системе "все включено", сосредоточено в Анапе: есть предложения в объектах размещения от 2* до 5*. Отели с таким форматом имеют еще и довольно развитую инфраструктуру и анимацию, что привлекательно, в первую очередь, для семейных отдыхающих", - цитирует его пресс-служба РСТ.

Как сообщила директор по продукту "Мультитура" Евгения Кизей, спрос на отдых в формате "все включено" остается стабильно высоким. Поэтому в этом году аффилированная сеть "Ателика" увеличивает количество гостиниц своей цепочки с подобным форматом – один откроется в Анапе, другой – в Подмосковье.

У туроператора "Алеан" формат "все включено" также остается традиционно востребованным. Но, по словам коммерческого директора Оксаны Булах, в разных отелях он развивается по-разному.

"В Анапе в прошлом году из-за закрытия пляжей отельеры вынуждены были пересматривать набор дополнительных услуг. Чтобы удерживать цены, они снизили стоимость за счет исключения того, что раньше было привязано к пляжной инфраструктуре: баров на пляже, дневной анимации. Взамен появляются другие опции: например, приветственные коктейли для гостей или вечерние шоу с приглашенными артистами. В Подмосковье же ситуация иная, там годами все остается прежним, концепция "все включено" фактически не меняется", - пояснила эксперт.