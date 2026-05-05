Туристы не спешат бронировать Туапсе на лето

Поток аннуляций брони снизился, отмечает РСТ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Несмотря на то, что экологическая проблема в Туапсе не затронула ближайшие курортные поселки, туристы не спешат принимать решение о летнем отдыхе там, сообщил Российский союз туриндустрии.

По словам эксперта РСТ, директора по продукту туроператора "Мультитур" Евгении Кизей, первая острая реакция туристов на сообщения о разливе мазута в Туапсе сменилась более взвешенным отношением к ситуации.

"Поток аннуляций заметно снизился. Все, кто хотел отказаться от отдыха, мог это сделать без штрафов, многие переориентировались на другие направления - чаще всего это были Абхазия, Анапа, Подмосковье. Все остальное уже сейчас довольно дорого, в том числе Крым, где уже закончились бюджетные места. Многие туристы готовы ждать, понимая, что по тем же деньгам они вряд ли сейчас могут что-то приобрести, так как покупали отдых в рамках раннего бронирования или по акциям", - рассказала она.

Как отметила Кизей, Туапсе часто рассматривают как промежуточный пункт для туристов, которые направляются на курорты Туапсинского района - Небуг, Ольгинка, Шепси, Бжид или в Лазаревский район Сочи.

"Персонал отелей практически ежечасно контролирует пляж и качество воды - все спокойно, мазута нет, он туда не дошел, так как курортные поселки удалены от порта на десятки километров", - пояснила эксперт.

По данным платформы для отельеров Travelline, прирост бронирований по Туапсе на летние месяцы на начало апреля 2026 года достигал 25% по сравнению с прошлым годом. Сейчас, спустя месяц, Туапсе показывает спад спроса на 43%.

Бронирования курортных поселков в Туапсинском районе, например, Джубги снизилась на 17%, Лермонтово - на 54%, Новомихайловского - на 35%.

Остальные курорты бронируются с хорошим плюсом, особенно Витязево (плюс 200%), Архипо-Осиповка (плюс 90%), Кабардинка (плюс 64%), Анапа, Геленджик, Дивноморское (плюс 20-25%). В РСТ отметили, что это говорит о возможном перераспределении спроса среди россиян на другие курорты Черного моря.

В апреле-мае 2026 года в Туапсе произошла серия атак беспилотников на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Это привело к пожарам и разливу нефтепродуктов.