В Перми в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Перми в результате атаки БПЛА повреждения получил многоквартирный дом, там обошлось без жертв, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Также в Пермском муниципальном округе повреждено административное здание. В результате пострадал один мужчина", - добавил он.

Пострадавшему помогают врачи.

Жильцы поврежденного дома эвакуированы, с ними работают психологи. На местах работают также сотрудники экстренных служб.

"Поручил главам территорий обеспечить оперативное устранение последствий в поврежденных зданиях", - отметил Махонин.

Ранее глава региона сообщал, что в четверг на одно из промышленных предприятий края был совершен прилет БПЛА, еще несколько беспилотников были сбиты. Днем в четверг в Перми звучали сирены воздушной тревоги.

В аэропорту Перми действуют ограничения на обслуживание авиарейсов, сохраняется режим "Беспилотной опасности".