В Перми в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Перми в результате атаки БПЛА повреждения получил многоквартирный дом, там обошлось без жертв, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
"Также в Пермском муниципальном округе повреждено административное здание. В результате пострадал один мужчина", - добавил он.
Пострадавшему помогают врачи.
Жильцы поврежденного дома эвакуированы, с ними работают психологи. На местах работают также сотрудники экстренных служб.
"Поручил главам территорий обеспечить оперативное устранение последствий в поврежденных зданиях", - отметил Махонин.
Ранее глава региона сообщал, что в четверг на одно из промышленных предприятий края был совершен прилет БПЛА, еще несколько беспилотников были сбиты. Днем в четверг в Перми звучали сирены воздушной тревоги.
В аэропорту Перми действуют ограничения на обслуживание авиарейсов, сохраняется режим "Беспилотной опасности".