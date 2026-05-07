В Пермском крае БПЛА атаковал промпредприятие
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Пермском крае БПЛА атаковал одно из промышленных предприятий сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет", - написал он.
Губернатор отметил, что еще несколько беспилотников были сбиты.
"На месте падения обломков работают экстренные службы. В регионе продолжает действовать режим "Беспилотной опасности". Работает оперативный штаб", - добавил он.
Днем в четверг в Перми звучали сирены воздушной тревоги.
В аэропорту Перми действуют ограничения на обслуживание авиарейсов.