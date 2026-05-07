В Пермском крае БПЛА атаковал промпредприятие

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Пермском крае БПЛА атаковал одно из промышленных предприятий сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

"Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет", - написал он.

Губернатор отметил, что еще несколько беспилотников были сбиты.

"На месте падения обломков работают экстренные службы. В регионе продолжает действовать режим "Беспилотной опасности". Работает оперативный штаб", - добавил он.

Днем в четверг в Перми звучали сирены воздушной тревоги.

В аэропорту Перми действуют ограничения на обслуживание авиарейсов.

Глава Ржевского округа рассказал о повреждениях домов в городе

