Для аэропорта Перми отменили ограничения

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Перми ("Большое Савино") отменил ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.

Ограничения вводили утром из соображений безопасности.

В Перми включали сирены. Позднее губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что в Перми обломки БПЛА повредили многоквартирный дом, но обошлось без жертв. В Пермском муниципальном округе было повреждено административное здание, там пострадал один человек. Также в регионе было атаковано одно промпредприятие.