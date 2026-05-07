Для аэропорта Перми отменили ограничения
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Перми ("Большое Савино") отменил ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.
Ограничения вводили утром из соображений безопасности.
В Перми включали сирены. Позднее губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что в Перми обломки БПЛА повредили многоквартирный дом, но обошлось без жертв. В Пермском муниципальном округе было повреждено административное здание, там пострадал один человек. Также в регионе было атаковано одно промпредприятие.