По делу об обрушении на магаданском руднике задержан главный инженер предприятия

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Магаданской области задержан главный инженер филиала "Разрез Кадыкчанский" ООО "Колымская угольная компания", где в конце апреля в результате обрушения горных масс погибли восемь человек, сообщило следственное управление СКР по региону.

"По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников горнодобывающего предприятия, задержан главный инженер", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения.

30 апреля в карьере на Кадыкчанском угольном разрезе в Сусуманском округе произошло обрушение горных масс. Предположительной причиной в компании называли оттаивание вечной мерзлоты. К 4 мая под завалами нашли тела восьми погибших.

Уголовное дело по факту их гибели расследуется по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

ООО "Колымская угольная компания" принадлежит бывшим собственникам "Сусуманзолота" - Любови Христовой (40,38%), Ларисе Батуриной (30,21%), Элине Нестерович (29,4%). По данным компании, она добывает в год порядка 350-370 тысяч тонн угля.