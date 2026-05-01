Обрушение на Магаданском руднике произошло из-за оттайки вечной мерзлоты

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Причиной обрушения горных пород на Кадыкчанском разрезе на Колыме, где под завалами находятся восемь человек, стала оттайка вечной мерзлоты, сообщил генеральный директор "Колымской угольной компании" Александр Нестерович в своем канале в Max.

"На 18-м участке угольного разреза произошло обрушение борта карьера - предположительно из-за оттайки вечной мерзлоты обрушилась линза. Это нерабочий борт - добычу там мы приостановили еще неделю назад. 30 апреля был запланирован последней день работы участка в этом сезоне. Проводились работы по водоотведению и подготовке к следующему", - написал Нестерович.

Он отметил, что борт сполз в два этапа: сперва завалил технику, потом, когда люди побежали спасать водителя этой техники, сползла вторая его часть.

По предварительным оценкам, объем сошедшей горной массы составляет 80 тыс. куб. Ведется зачистка в предполагаемом месте нахождения людей и техники. Все силы предприятия в круглосуточном режиме продолжают работу.

Как сообщил в пятницу губернатор Магаданской области Сергей Носов, работы на руднике не прерывались всю ночь.

"Тяжелой технике удалось разобрать более 2 тыс. куб. горной породы на месте ЧП в карьере Кадыкчанского разреза", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Мах.

Одновременно со спасательной операцией продолжаются оперативно-следственные действия.

Как сообщалось, 30 апреля в скале карьера на Кадыканчанском угольном разрезе в Сусуманском округе произошло обрушение. Предварительно, под завалами могут находится до восьми человек. К месту происшествия вылетели два вертолета со спасателями и медиками.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).