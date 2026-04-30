Уголовное дело возбуждено по факту обрушения на угольном разрезе на Колыме

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после обрушения горных масс на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе Магаданской области, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), говорится в сообщении.

На место происшествия уже выдвинулась следственная группа из руководства, следователей и следователей-криминалистов, чтобы установить полную картину произошедшего.

Ранее сообщалось, что в скале карьера на Кадыкчанском угольном разрезе в четверг произошло обрушение. По предварительным данным, под завалами могут находится до восьми человек.

К месту обрушения выдвинулись 16 специалистов - пожарные, горноспасатели и медики, также задействуют шесть единиц техники. К вылету готовятся вертолет Ми-8 МЧС России, а также по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова - вертолет "Авиации Колымы" с сотрудниками областного Пожарно-спасательного центра и следственно-оперативной группой.

Кадыкчанский разрез разрабатывает ООО "Колымская угольная компания", принадлежащее бывшим собственникам "Сусуманзолота" - Любови Христовой (40,38%), Ларисе Батуриной (30,21%), Элине Нестерович (29,4%). По данным компании, она добывает в год порядка 350-370 тыс. угля.

Полностью ликвидирован пожар на НПЗ в Туапсе, возникший после атаки БПЛА

Мэра Уфы заключили под стражу

 Мэра Уфы заключили под стражу

Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

 Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

В Магаданской области обрушился рудник

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 189 беспилотников

Директор рудника в Бурятии задержан в рамках расследования дела о гибели работников

 Директор рудника в Бурятии задержан в рамках расследования дела о гибели работников

В России разработан новый тест на определение устойчивого к антибиотикам золотистого стафилококка

 В России разработан новый тест на определение устойчивого к антибиотикам золотистого стафилококка

Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие с Киевом на День Победы

Что произошло за день: среда, 29 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1973 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9183 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов