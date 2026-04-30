Уголовное дело возбуждено по факту обрушения на угольном разрезе на Колыме

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после обрушения горных масс на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе Магаданской области, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), говорится в сообщении.

На место происшествия уже выдвинулась следственная группа из руководства, следователей и следователей-криминалистов, чтобы установить полную картину произошедшего.

Ранее сообщалось, что в скале карьера на Кадыкчанском угольном разрезе в четверг произошло обрушение. По предварительным данным, под завалами могут находится до восьми человек.

К месту обрушения выдвинулись 16 специалистов - пожарные, горноспасатели и медики, также задействуют шесть единиц техники. К вылету готовятся вертолет Ми-8 МЧС России, а также по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова - вертолет "Авиации Колымы" с сотрудниками областного Пожарно-спасательного центра и следственно-оперативной группой.

Кадыкчанский разрез разрабатывает ООО "Колымская угольная компания", принадлежащее бывшим собственникам "Сусуманзолота" - Любови Христовой (40,38%), Ларисе Батуриной (30,21%), Элине Нестерович (29,4%). По данным компании, она добывает в год порядка 350-370 тыс. угля.