В Грайворонском округе в результате удара FPV-дрона по машине ранен водитель

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о троих пострадавших в результате последних атак дронов.

"В селе Косилово Грайворонского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, вследствие чего ранен водитель. (...) По информации медиков, у него баротравма, осколочные ранения головы, предплечья и ноги", - написал он в мессенджере.

Обследовать и лечить его продолжат в областной клинической больнице. Атакованный автомобиль поврежден.

"В селе Новенькое Ивнянского округа в результате детонации беспилотника в воздухе женщина получила минно-взрывную травму и ссадины. Бригада "скорой" доставила ее в областную клиническую больницу. После оказания помощи она отпущена домой на амбулаторное лечение", - проинформировал Гладков.

На месте атаки также поврежден легковой автомобиль.

В поселке Красная Яруга от удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. "Бригада СМП доставляет пострадавшего с минно-взрывной травмой и проникающим осколочным ранением брюшной полости в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал глава региона.

Ранее 7 мая губернатор сообщил о гибели женщины и ранении двух мужчин в результате атаки дрона ВСУ по служебному микроавтобусу, который перевозил сотрудников одного из предприятий.

