В Кремле не видят смысла в очередном раунде трехсторонних переговоров по Украине

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В очередном раунде трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по Украине в настоящее время нет смысла, так как для дальнейшего прогресса Киев должен вывести свои войска из Донбасса, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о перспективах возобновления переговоров.

"Все это понимают, поэтому сейчас, честно говоря, убеждать друг друга - во многом трата времени, потому что сейчас ожидается этот шаг от Киева, в частности от Зеленского", - продолжил Ушаков.