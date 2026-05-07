Фрагменты БПЛА обнаружены в липецком поселке Солидарность

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Специалисты обезвреживают части сбитого украинского БПЛА в посёлке Солидарность Елецкого округа Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере Мах в четверг.

В поселке обнаружены фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата. "На месте работают оперативные службы. Пострадавших нет", - написал Артамонов.

Он отметил, что в целях безопасности решено временно вывести жильцов из близлежащих домов, а также детей из школы и детского сада. Организован пункт временного размещения в ДК поселка.

Жильцы смогут вернуться в свои дома после завершения работ по обезвреживанию обломков, добавил глава региона.

Ранее губернатор региона сообщал, что один беспилотник также был сбит над Липецком, никто не пострадал.