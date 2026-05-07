Ушаков заявил о мерах вплоть до удара по Киеву при попытках срыва парада в Москве

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Кремле предупреждают о возможности нанесения ответного удара по Киеву в случае попыток сорвать парад в Москве и напоминают о соответствующем предупреждении Минобороны РФ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"4 мая министерство обороны РФ опубликовало официальные заявления в связи с угрозами нанести удар по Москве, и в этом заявлении четко озвучено предупреждение, что в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы во время празднования 81-й годовщины победы, российская сторона будет вынуждена предпринять решительные меры, включая массированный удар по Киеву, в частности, по центрам принятия решения, политическому и военному руководству Украины", - сказал Ушаков журналистам.

"Мы усилили этот акцент о возможности наших ответных мер на террористические угрозы Зеленского вчера. Как известно тоже. Наш МИД циркулярной нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также самих граждан", - отметил он.

Ушаков напомнил, что Минобороны РФ заявляло и о целесообразности того, чтобы мирные граждане покинули Киев, если России придется отвечать на угрозы.

"Кроме того, были даны указания нашим послам проинформировать соответствующие власти зарубежных государств. Посмотрим, как будут развиваться события", - заключил он.

