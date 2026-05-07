Минобороны РФ заявило о нейтрализации над российскими регионами 82 дронов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 12:00 до 16:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 82 беспилотника ВСУ, в том числе над Московским регионом, сообщило Минобороны РФ в четверг.

По данным ведомства, дроны ВСУ нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем и над Азовским и Черным морями.

Минобороны РФ
