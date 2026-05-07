Пожар на техстанции в дагестанском Каспийске полностью ликвидирован

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили возгорание на станции технического обслуживания в Каспийске (Дагестан), сообщает пресс-служба МЧС России.

"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Каспийске. Причину установят дознаватели ведомства", - говорится в сообщении.

Всего к тушению пожара привлекались 67 человек и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в четверг в Каспийске произошло возгорание двухэтажного здания техстанции и автоцистерны рядом с АЗС. Пожар был локализован в 16:21 по Москве. Открытое горение ликвидировано в 16:30 на площади 200 кв. м. Прокуратурой Дагестана по данному факту организована проверка.