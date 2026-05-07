Парад Победы отменен в Ижевске

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Парад Победы в Ижевске 9 мая не состоится, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в четверг.

"Друзья, иногда каждому свою силу приходится проявлять в том, чтобы принять непростое решение. Так получилось, что сегодня - наша очередь. 9 мая в Ижевске не состоится традиционный Парад Победы", - приводит слова Бречалова его пресс-служба.

Он подчеркнул, что запугивания со стороны врага исходят не от силы, а от страха, но ни одно торжество не стоит того, чтобы подвергать людей опасности.

Ранее сообщалось о массированной атаке беспилотников на Удмуртию в первой половине дня четверга. Один БПЛА был сбит, жертв и разрушений нет.