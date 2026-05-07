Парад Победы отменен в Ижевске

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Парад Победы в Ижевске 9 мая не состоится, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в четверг.

"Друзья, иногда каждому свою силу приходится проявлять в том, чтобы принять непростое решение. Так получилось, что сегодня - наша очередь. 9 мая в Ижевске не состоится традиционный Парад Победы", - приводит слова Бречалова его пресс-служба.

Он подчеркнул, что запугивания со стороны врага исходят не от силы, а от страха, но ни одно торжество не стоит того, чтобы подвергать людей опасности.

Ранее сообщалось о массированной атаке беспилотников на Удмуртию в первой половине дня четверга. Один БПЛА был сбит, жертв и разрушений нет.

Александр Бречалов Ижевск Удмуртия
Парад на 9 Мая отменили в Перми после участившихся атак БПЛА

Россия объявила перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы

Экс-гендиректора ФК "Торпедо Москва" будут судить по обвинению в подкупе арбитров

Дело о растрате при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи направлено в суд

В Кремле сожалеют, что Армения продолжает попытки "сидения на двух стульях"

Путин встретится с Лукашенко в пятницу вечером

В Мьянме освобождены две россиянки, попавшие в плен к преступной группировке

Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

Укрепление рубля привело к подорожанию туров в Россию для иностранцев на 35%

"Ростех" рассчитывает выпускать к 2030 году по 36 самолетов МС-21

