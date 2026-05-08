Кремль опроверг сообщения об отзыве у иностранных журналистов аккредитации на парад 9 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию журнала Spiegel о том, что Кремль якобы по телефону отозвал аккредитацию на парад Победы 9 мая у корреспондентов иностранных СМИ, назвав ее ложной.

В РоссииНа параде 9 мая по Красной площади пройдет только пешая колоннаНа параде 9 мая по Красной площади пройдет только пешая колоннаЧитать подробнее

"Это неверная информация, это ложная информация, так мы можем констатировать", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что "очень много заявок от иностранных СМИ на присутствие на параде, но в этом году вся церемония несколько ограничена, и поэтому был ограничен и состав журналистов".

"Аккредитованы и проинформированы об аккредитации были все журналисты, которые на параде будут. Это главным образом непосредственно те, кто будет осуществлять хостбродкастинг (трансляцию), будет обеспечивать, это очень много специалистов-телевизионщиков, а также это "кремлевский пул" и международные СМИ, которые постоянно освещают работу президента, они тоже получили аккредитацию", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что "не было ни одного случая, когда кто-то был лишен аккредитации".

