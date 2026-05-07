Лавров обсудил глобальную повестку с главами дипмиссий стран Латинской Америки и Карибского бассейна

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил сотрудничество и глобальную повестку дня в ходе встречи с главами дипломатических миссий государств Латинской Америки и Карибского бассейна, аккредитованными в Москве, сообщил МИД РФ.

"Состоялся углублённый обмен мнениями по текущему состоянию российско-латиноамериканских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особый акцент сделан на перспективных направлениях сотрудничества и успешных примерах многопланового взаимодействия в двустороннем формате и на международных площадках", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

"В ходе обмена мнениями по широкому кругу вопросов текущей ситуации в Западном полушарии и в мире в целом обстоятельно рассмотрен ряд аспектов региональной и глобальной повестки дня через призму трансформации современного миропорядка в направлении многополярности с растущей ролью латиноамериканского региона в качестве одной из её опор", - сообщает МИД РФ.

Отмечается, что в ходе встречи была подчёркнута императивность коллективной защиты норм и принципов международного права, включая Устав ООН, во всей их полноте и взаимосвязи.

МИД РФ Сергей Лавров Латинская Америка Карибский бассейн
