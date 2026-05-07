Поиск

В Махачкале восстановлено нарушенное пожаром электроснабжение

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Специалисты филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" восстановили электроснабжение в Махачкале, нарушенное из-за технологического нарушения на подстанции, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты "Дагэнерго" в течение трех часов полностью восстановили электроснабжение потребителей в Махачкале, обесточенных из-за технологического нарушения на подстанции. Энергетики провели все необходимые мероприятия для скорейшего возобновления подачи электроэнергии после сложного технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Новая", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг произошло возгорание на подстанции "Новая" в Махачкале, в результате чего часть города была обесточена, без света остались более 90 тыс. потребителей.

ПАО "Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Северный Кавказ Россети Махачкала Дагэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Посла Армении вызвали в МИД РФ

 Посла Армении вызвали в МИД РФ

Что произошло за день: четверг, 7 мая

Парад на 9 Мая отменили в Перми после участившихся атак БПЛА

 Парад на 9 Мая отменили в Перми после участившихся атак БПЛА

Россия объявила перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы

Экс-гендиректора ФК "Торпедо Москва" будут судить по обвинению в подкупе арбитров

 Экс-гендиректора ФК "Торпедо Москва" будут судить по обвинению в подкупе арбитров

Дело о растрате при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи направлено в суд

В Кремле сожалеют, что Армения продолжает попытки "сидения на двух стульях"

Путин встретится с Лукашенко в пятницу вечером

 Путин встретится с Лукашенко в пятницу вечером

В Мьянме освобождены две россиянки, попавшие в плен к преступной группировке

Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

 Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2107 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9289 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов