В Махачкале восстановлено нарушенное пожаром электроснабжение

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Специалисты филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" восстановили электроснабжение в Махачкале, нарушенное из-за технологического нарушения на подстанции, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты "Дагэнерго" в течение трех часов полностью восстановили электроснабжение потребителей в Махачкале, обесточенных из-за технологического нарушения на подстанции. Энергетики провели все необходимые мероприятия для скорейшего возобновления подачи электроэнергии после сложного технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Новая", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг произошло возгорание на подстанции "Новая" в Махачкале, в результате чего часть города была обесточена, без света остались более 90 тыс. потребителей.

