Мирный житель погиб в результате ракетного обстрела в Белгородской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В результате ракетных ударов по Белгородской области погиб мирный житель, сообщил врио главы региона Александр Шуваев во вторник.

"Повторные ракетные удары нанесены ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, после данного обстрела пострадавших нет", - написал Шуваев в своем канале в Мах.

По информации врио губернатора, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара погиб мирный житель.

"В Белгороде поступило сообщение о возгорании на инфраструктурном объекте - пожарные работают на месте происшествия", - уточнил он.