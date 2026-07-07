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Мирный житель погиб в результате ракетного обстрела в Белгородской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В результате ракетных ударов по Белгородской области погиб мирный житель, сообщил врио главы региона Александр Шуваев во вторник.

"Повторные ракетные удары нанесены ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, после данного обстрела пострадавших нет", - написал Шуваев в своем канале в Мах.

По информации врио губернатора, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара погиб мирный житель.

"В Белгороде поступило сообщение о возгорании на инфраструктурном объекте - пожарные работают на месте происшествия", - уточнил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июля 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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