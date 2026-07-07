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Пропавшая в Магаданской области тургруппа найдена

Пропавшая в Магаданской области тургруппа найдена
Фото: ГУ МЧС по Магаданской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС России нашли туристов, пропавших в Магаданской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"В Магаданской области успешно завершены поиски группы туристов, пропавших на реке Армань. Спасатели и авиаторы МЧС России во время облета на вертолете Ми-8 обнаружили путешественников в 30 километрах от места окончания маршрута, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Туристов уже доставили на вертолете в Магадан. Как выяснилось, группа не вернулась в указанный срок из-за непредвиденной ситуации: лодка туристов оказалась под водой, а вместе с ней утонул и спутниковый телефон, поэтому не удалось подать сигнал бедствия.

Основным фактором, позволившим быстро организовать поиски и найти людей, стала предварительная регистрация группы в МЧС России. Благодаря этому спасатели располагали данными о маршруте и составе группы, что помогло правильно определить район поиска, отметили в ГУ МЧС РФ по Магаданской области.

Как сообщалось, зарегистрированная тургруппа из пяти жителей Магадана со 2 июля сплавлялась по реке Армань в Ольском округе. Туристы должны были завершить маршрут в понедельник, однако к месту назначения не прибыли. Последний раз группа выходила на связь 3 июля. В понедельник начались поиски людей.

МЧС России Магадан
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