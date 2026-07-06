Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3,5 тыс. человек

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Более 3,5 тыс. человек погибли и около 16,7 тыс. пострадали в результате землетрясений в Венесуэле в конце июня, сообщает агентство ЭФЭ в понедельник.

Спикер парламента Хорхе Родригес заявил, что число погибших достигло 3 535 человек, а пострадавших - 16 740.

При этом без крова остались около 18 тыс. человек.

Ранее сообщалось о почти 3 тыс. погибших и около 16,6 тыс. пострадавших.

Несколько мощных землетрясений произошли к Венесуэле 24 июня. Спасатели до сих пор работают в пострадавших от подземных толчков районах.