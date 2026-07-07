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Вслед за аномальной жарой на восточном побережье США ожидаются наводнения

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В штатах атлантического побережья США, а также в некоторых других частях страны объявлено о риске наводнений, сообщает ABC News.

"Более 60 млн человек от Огайо до Массачусетса и Вирджинии готовятся к возможным наводнениям после сильной жары, которая наблюдалась на Восточном побережье в праздничные выходные", - отмечает телеканал.

Штаты Нью-Йорк и Лонг-Айленд, согласно прогнозам, могут оказаться в эпицентре штормовой зоны. Сильные дожди также ожидаются в Коннектикуте, Род-Айленде и Массачусетсе.

Еще в воскресенье мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани обратился к жителям города с видеообращением, в котором предупредил о возможных опасных последствиях непогоды.

В аэропортах Нью-Йорка и Нью-Джерси уже отменены сотни авиарейсов.

Дожди начались на выходных и в столице США. Из-за них президент США Дональд Трамп перенес на несколько часов выступление в центре Вашингтона по случаю Дня независимости.

Дональд Трамп Массачусетс Нью-Джерси Нью-Йорк Огайо США
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Вслед за аномальной жарой на восточном побережье США ожидаются наводнения

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