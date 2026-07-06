Что произошло за день: понедельник, 6 июля
Заявление Минобороны РФ о срыве массированной атаки беспилотников, попадание БПЛА по Омскому НПЗ, встреча Мишустина и Пашиняна
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Минобороны РФ заявило о срыве массированной атаки БПЛА, спланированной Киевом перед саммитом НАТО. Утром военные сообщили о поражении в Киеве и Киевской области ключевых предприятий ВПК, объектов ТЭК.
- БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
- Беспилотную опасность впервые объявили в Новосибирской области, но позднее власти сообщили, что проверка не подтвердила присутствие БПЛА в небе над регионом.
- Глава правительства России Михаил Мишустин встретился в Екатеринбурге с премьером Армении Николом Пашиняном. По словам последнего, Армения настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией и участие в Евразийском экономическом союзе. Мишустин отметил, что Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Армении, несмотря на турбулентность в мировой экономике.
- Позиция Дональда Трампа по конфликту на Украине последовательна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил заметно отстраненную позицию США в украинском урегулировании.
- Высокий суд Лондона постановил, что страховые компании не должны покрывать ущерб трубопроводам "Северный поток 1" и "Северный поток 2", так как повреждение "было косвенно или напрямую вызвано боевыми действиями".
- Глава оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян задержан, в понедельник будет решаться вопрос о его аресте.
- Трамп подтвердил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть решение о дисквалификации футболиста Фоларина Балогуна на ЧМ за удаление.