Что произошло за день: понедельник, 6 июля

Заявление Минобороны РФ о срыве массированной атаки беспилотников, попадание БПЛА по Омскому НПЗ, встреча Мишустина и Пашиняна

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ заявило о срыве массированной атаки БПЛА, спланированной Киевом перед саммитом НАТО. Утром военные сообщили о поражении в Киеве и Киевской области ключевых предприятий ВПК, объектов ТЭК.

- БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

- Беспилотную опасность впервые объявили в Новосибирской области, но позднее власти сообщили, что проверка не подтвердила присутствие БПЛА в небе над регионом.

- Глава правительства России Михаил Мишустин встретился в Екатеринбурге с премьером Армении Николом Пашиняном. По словам последнего, Армения настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией и участие в Евразийском экономическом союзе. Мишустин отметил, что Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Армении, несмотря на турбулентность в мировой экономике.

- Позиция Дональда Трампа по конфликту на Украине последовательна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил заметно отстраненную позицию США в украинском урегулировании.

- Высокий суд Лондона постановил, что страховые компании не должны покрывать ущерб трубопроводам "Северный поток 1" и "Северный поток 2", так как повреждение "было косвенно или напрямую вызвано боевыми действиями".

- Глава оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян задержан, в понедельник будет решаться вопрос о его аресте.

- Трамп подтвердил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть решение о дисквалификации футболиста Фоларина Балогуна на ЧМ за удаление.