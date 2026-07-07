Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Трое человек пострадали, повреждена энергетическая инфраструктура в результате массированной ракетной атаки в Белгородской области, сообщил глава региона Александр Шуваев во вторник.

"Белгород и Белгородский округ сегодня ночью подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. Хотя большая часть снарядов была сбита, есть прилеты по гражданской инфраструктуре", - написал Шуваев в своем канале в Мах.

По информации губернатора, есть трое пострадавших в селе Беловское; им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в Белгороде на одном из объектов пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах есть перебои в электро- и водоснабжении, уточнил губернатор.