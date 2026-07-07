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Танкер подвергся обстрелу близ Ормузского пролива

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Танкер, следовавший на юг в направлении Оманского залива близ Ормузского пролива, был поражен неизвестным снарядом, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Согласно сообщению, инцидент произошел в понедельник в восьми морских милях к востоку от прибрежного поселения Лима в Омане; неизвестный снаряд попал в левый борт танкера, вызвав пожар.

Жертв и ущерба окружающей среде нет, ведется расследование, отметили в UKMTO.

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Оманский залив Ормузский пролив Великобритания (UKMTO)
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