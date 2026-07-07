Поиск

Почти тонну черной икры изъяли у браконьера в Хабаровском крае

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край), подозреваемого в незаконной добыче рыбы ценной породы, сообщает СУ СК РФ по региону.

"По версии следствия, в период с апреля по июнь 2026 года подозреваемый совместно с иными лицами в акватории реки Амур вблизи поселка Тыр Ульчского района Хабаровского края незаконно добыли не менее 60 особей рыб осетровых видов, из которых заготовили более 950 кг икры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленник погрузил 1928 контейнеров с икрой в автомашину и перевез для хранения и последующей реализации в гаражный бокс Комсомольска-на-Амуре. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами РФ, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Запрет на промысел калуги и амурского осетра в российских водах действует с 1958 года, вылов допускается только в научных целях.

Хабаровский край Амур
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар возник на промпредприятии в Калужской области после атаки БПЛА

Пропавшая в Магаданской области тургруппа найдена

 Пропавшая в Магаданской области тургруппа найдена

Почти тонну черной икры изъяли у браконьера в Хабаровском крае

Танкер подвергся обстрелу близ Ормузского пролива

 Танкер подвергся обстрелу близ Ормузского пролива

Мирный житель погиб в результате ракетного обстрела в Белгородской области

Вслед за аномальной жарой на восточном побережье США ожидаются наводнения

Временные ограничения сняты в аэропорту Сочи

 Временные ограничения сняты в аэропорту Сочи

Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3,5 тыс. человек

 Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3,5 тыс. человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10373 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2927 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов