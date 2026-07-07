Почти тонну черной икры изъяли у браконьера в Хабаровском крае

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край), подозреваемого в незаконной добыче рыбы ценной породы, сообщает СУ СК РФ по региону.

"По версии следствия, в период с апреля по июнь 2026 года подозреваемый совместно с иными лицами в акватории реки Амур вблизи поселка Тыр Ульчского района Хабаровского края незаконно добыли не менее 60 особей рыб осетровых видов, из которых заготовили более 950 кг икры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленник погрузил 1928 контейнеров с икрой в автомашину и перевез для хранения и последующей реализации в гаражный бокс Комсомольска-на-Амуре. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами РФ, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Запрет на промысел калуги и амурского осетра в российских водах действует с 1958 года, вылов допускается только в научных целях.