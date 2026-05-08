В Курске поставят памятник Брежневу

Конкурс на лучший проект памятника скоро объявит Российская академия художеств

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В центре Курска планируется установить памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. В Курске прошло первое заседание регионального оргкомитета по празднованию в 2026 году 120-летия со дня рождения советского лидера, возглавлявшего страну в течение 18 лет, сообщил губернатор области Александр Хинштейн .

"Куряне по праву считают Брежнева своим земляком. Его семья родом из деревни Брежнево Курского района, он сам учился в Землеустроительном техникуме в Курске, затем здесь работал и у нас же встретил свою будущую супругу на танцах", - написал Хинштейн в Мах.

Памятник Брежневу планирует установить по предложению почетного гражданина области Геннадия Дюмина, который взял на себя все расходы. Уже на следующей неделе Российская академия художеств объявит открытый конкурс на лучший проект памятника.

На заседании также обсудили и утвердили основные инициативы по увековечению памяти Брежнева. В частности, краеведы предложили присвоить его имя строящемуся проспекту в Сеймском округе Курска. Реализация этого решения будет зависеть от поддержки совета ветеранов.

Продолжается ремонт здания Землеустроительного техникума на улице Дзержинского, 49, учебного заведения, в котором учился Брежнев. Здание конца XIX века является объектом культурного наследия регионального значения и находится в частной собственности. В рамках ремонта планируется установка новой мемориальной доски за счет внебюджетных средств.

В конце 2026 года запланирована выставка, которая будет организована совместно с ведущими федеральными архивами и музеями. Как написал Хинштейн, специалисты Курского областного архива уже нашли десятки ценных документов, связанных с курским периодом жизни Брежнева.

Также глава региона отметил большой потенциал для создания музейно-туристической локации в родовом имении Брежневых, расположенном в 15 километрах от Курска.

Хинштейн подчеркнул символичность того, что заседание состоялось в канун Дня Победы, "ведь Леонид Ильич прошёл всю войну, был ранен, контужен, награжден пятью боевыми орденами, на Параде Победы в 1945 году в Москве возглавлял колонну 4-го Украинского фронта".