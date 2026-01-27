Вологодский губернатор открыл конкурс на эскиз памятника Сталину и Бардину

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Вологодской области до 31 января будет продолжаться конкурс на лучший эскизный проект памятника металлургу Ивану Бардину и Иосифу Сталину, который установят в Череповце, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Памятник должны установить у дома 8 по улице Металлургов по инициативе Совета ветеранов Череповца и общественной организации "Патриоты Вологодчины".

На конкурс приглашаются архитекторы, скульпторы, дизайнеры, художники и творческие коллективы из России. Проекты оценит конкурсная комиссия по ряду критериев: художественной выразительности образа, детальности проработки, органичному включению в городскую среду, соответствию архитектурно-градостроительному облику территории, световому решению памятника в темное время суток.

"Бардин и Сталин сыграли решающую роль в становлении города как одного из металлургических центров России. Напомню, в 1940 году Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов подписали постановление "Об организации металлургической базы на Северо-Западе СССР". Документ предусматривал строительство металлургического завода в Череповце. Разработкой проекта и последующим строительством занимался академик Бардин. Скульптурная группа увековечит их вклад", - отметил Филимонов.

В декабре 2024 года на территории дома-музея "Вологодская ссылка" в столице региона установили памятник Сталину.