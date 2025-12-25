Поиск

В Вологде памятник Сталину останется на своем месте

Контракт о поставке отменен, деньги возвращены, но поставщик отдала монумент музею в безвозмездное пользование

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Вологде исполнили решение Арбитражного суда Северо‑Западного округа, который признал недействительным контракт на установку памятника Сталину, но монумент останется на месте, так как предприниматель отдала его музею в безвозмездное пользование, сообщила "Интерфаксу" гендиректор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.

"Решение суда исполнено, деньги автор вернул. Изначально и памятник мы тоже вернули, но сейчас он находится в безвозмездном пользовании музея по договору о движимом имуществе", - сказала она.

Она добавила, что памятник останется на месте - во дворе дома-музея "Вологодская ссылка", который является филиалом заповедника.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отмечал, что благодаря монументу интерес к музею вырос на 40%.

"В прошлом году в музее побывало около 4,1 тысячи человек, в этом уже 5,7 тысячи Многие связывают всплеск интереса с появлением во дворике музея памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину", - писал он в Telegram.

Памятник установили в Вологде в декабре 2024 года на территории дома-музея "Вологодская ссылка", в котором Сталин проживал с декабря 1911 по февраль 1912 года.

Музей в сентябре 2024 года заключил контракт на поставку памятника на 10,5 миллионов рублей с индивидуальным предпринимателем Екатериной Ложеницыной. Закупка была сделана у единственного поставщика на основании Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", что допускается только в исключительных случаях.

Прокуратура Вологодской области в суде оспорила госконтракт на поставку памятника Сталину, решив, что закупка у единственного поставщика была неправомерной, а цена контракта - завышенной.

В июле Арбитражный суд области признал недействительным контракт на поставку монумента и утвердил решение вернуть его Екатерине Ложеницыной, а она, в свою очередь, должна была вернуть Вологодскому музею-заповеднику 10,5 млн рублей. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения, кассационную жалобу заповедника также не удовлетворили.

