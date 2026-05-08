Житель Забайкалья подозревается в реабилитации нацизма

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Забайкальского края, который водной из социальных сетей оставлял комментарии с признаками реабилитации нацизма, сообщает региональное УФСБ.

В частности житель Читы оскорблял павших защитников Отечества, а также героизировал руководителя Русской освободительной армии Власова. "В публичных высказываниях фигуранта содержатся признаки унижения чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Кроме того, фигурант подозревается в прямом призыве к одобрению преступлений, за которые судили нацистов на международном военном трибунале в Нюрнберге.

В СУ СК России по Забайкальскому краю уточнили, что фигурант 1975 года рождения разместил комментарии в 2025 году.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма).

Чита Забайкальский край СКР
