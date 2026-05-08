Рабочий погиб, упав с высоты на стройке в Бурятии

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Рабочие упали с высоты шестого этажа на строительном объекте в Бурятии, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в пятницу днем во время укладки фасадного кирпича. Два человека упали с высоты шестого этажа. Один из мужчин скончался в медицинском учреждении.

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ устанавливает обстоятельства несчастного случая при строительстве дома.

В региональном СУ СКР уточнили, что на строительной площадке, где велось возведение жилого комплекса, машинист башенного крана во время манипуляций с грузом на высоте шестого этажа обрушил строительные леса, на которых находились два работника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности гибель человека).